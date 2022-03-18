Alanya’da Mezarlığın Kapısını Çalanlar Yakalandı

Alanya’da bulunan Çıplaklı Merkez Mezarlığı’nın demir kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önceki gün çalınmıştı. Mezarlığın demir kapısının çalındığını gören Çıplaklı Mahalle Muhtarı Bekir Karakuş, “Bu kadarına pes” demişti. Karakuş’un durumu jandarmaya bildirmesinin ardından ekipler hırsızlık zanlılarını yakaladı. Muhtar Karakuş, “Jandarmamızın çalışması sonucu hırsızları yakaladık. Mezarlığımızın kapısını yerine taktık. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeyelim. Bu yılan bir gün gelir sizleri de bulur. Unutmayın bu mahalle hepimizin” dedi.