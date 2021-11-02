Alanya’da lüks cip suya battı

Alanya’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı. Bu bölgelerden biri olan Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi civarında park halindeki lüks cip, şiddetli yağış sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yan yattı.