Flaş HaberMeteoroloji uyardı! sağanak yağışlar geliyor
Alanya’da lüks cip suya battı
Alanya’da dün akşamdan beri belli aralıklarla süren sağanak yağış nedeniyle yükselen su seviyesi sonrası lüks bir cip yan yatarak suya gömüldü.
GÜNDEM 02.11.2021, 21:01 02.11.2021, 21:04 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı. Bu bölgelerden biri olan Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi civarında park halindeki lüks cip, şiddetli yağış sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle yan yattı.
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