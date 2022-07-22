Alanya’da Korona Vakaları Patladı

Aldemir, “Ne yazık ki Kurban Bayramı’nın ardından Alanya’da ciddi oranda vaka sayısında artış gözlemlendi. Bu bizim beklediğimiz bir durumdu. Çünkü turistik bir memleketiz. Yurt dışından giriş ve çıkışlarımız çok fazla oluyor. Bu nedenle vaka sayılarımızda artış yaşandı. Özellikle 55 yaş üstü tüm vatandaşların hatırlatma dozlarını olmaları gerekiyor” dedi.

‘HATIRLATMA DOZUNA İLGİ ARTTI’

5. doz aşısını olan vatandaşların da olduğunu belirten Müdür Aldemir, “Bir ara ne yazık ki aşıya olan ilgi çok azalmıştı. Ancak bu süreçte vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu aşı yaptırıyorlar. İlgi arttı. Beşinci doz aşısını dahi olan vatandaşlarımız var. Şu ana kadar vatandaşlarımızın yüzde 78’i birinci doz aşısını oldu. İkinci doz aşılarını yaptıranların oranı ise yüzde 72” ifadelerini kullandı.