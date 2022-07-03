Alanya’da Konseri Olan Hakkı Bulut’a Ulaşılamıyor

Bu yıl 18.si düzenlenen Tokar Yayla Şenlikleri’nin ikinci gününde Hakkı Bulut sahne alacaktı. Hakkı Bulut’un son anda uçağı kaçırdığı bu yüzden karayolu ile Alanya’ya geleceği söylenmişti. Dernek yetkilileri dün gece sanatçı ile görüştüklerini en son Denizli’de olduğunu ancak daha sonra Hakkı Bulut’la bir daha bağlantı kuramadıklarını söylediler.