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Alanya’da 'Kira' Çıkmazı Büyüyor

Alanya’da son 1 yılda kira fiyatlarında yaşanan yüzde 265’lik artış, yerli vatandaşların kiralık konutlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi. MÜTBİR Başkanı Küçüker "İnşaat maliyetleri ve arsa fiyatları düşmeden kiralarda düşüş olması imkansız" dedi

GÜNDEM 13.04.2022, 10:46 Meliha Yılmaz
Alanya’da 'Kira' Çıkmazı Büyüyor

İnşaat maliyetlerindeki artış, dışarıdan göç derken Alanya’da son 1 yılda kira fiyatları neredeyse 3 katına çıktı. Alanya’da son 12 ayda kira fiyatlarında yüzde 265'lik artış yaşandı. Rusya’nın Ukrayna saldırısı sonrası her iki ülkeden de Alanya’daki hem kiralık hem de satılık konutlara talep arttı. Yabancılara yapılan konut satışında son yıllarda yaşanan artışlar, yerli vatandaşların kiralık konutlara erişimini zorlaştırdı.

‘YA PAHALI BİR DESTİNASYON YA DA SIRADAN BİR KASABA OLACAĞIZ’

Emlak Profesyonelleri Derneği (The Turkish Property Professionals-TTPP) Başkanı Dr. Yakup Uslu, “Alanya'da konut kiralarında gözle görülür bir artış var, bu doğru. Sadece Alanya’da değil tüm Türkiye’de de var. Alanya Türkiye'nin yaşamak için en güzel ve özel yeridir. Marka değeri denen şey budur. Önümüzdeki günlerde turizmin artması ile birlikte bu sıkıntı daha da artacak. Çünkü dünyada trend, toptan turizmden bireysel turizme doğru kayıyor. Yani insanlar tatillerini de özelleştiriliyor. Diğer taraftan hem Ukraynalılar hem de Ruslar Alanya’yı tercih etti. Dolayısıyla Alanya'da kira artışları daha da fazla oldu. Bunu kanunla ya da başka bir yöntemle kısa dönemde çözemeyiz. Turizmde planlama böyle bir şey. Alanya bir turizm destinasyonudur. Yıllardır Barcelona halkı turist gelmesin diye bağırıyor, neden? Çünkü yerliler için hayatı daha pahalı hale getiriyor. Biz de artık seçmeliyiz, pahalı bir turist destinasyonu mu olacağız, yoksa Türkiye de sıradan bir kasaba mı?” şeklinde konuştu.

‘YERLİNİN DAİRE SATIN ALMASI İMKANSIZ’

Alanya’nın köklü inşaat ve emlak firmalarından Mia Invest markasının hem ortağı hem de genel müdürü olan İsmail Özer ise şunları söyledi: “Alanya’nın son günlerde ciddi oranda artan göç dalgasını kaldırması mümkün değil. Dünyada Alanya konseptli plaj şehirlere baktığımızda yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu tür beklenmedik gelişmelerde sektörün de yapabileceği pek bir şey yok. Bir anda oluşan yığılmalarda çok normal. Kira bedellerinde gelinen nokta ise ne yazık ki kaçınılmaz son. Çünkü, geçen sene 6 bin TL olan demir şu anda 16 bin TL. Geçen yıl 200 TL olan beton ise bu yıl bin TL. Maliyetler yükseldikçe, kişinin yaptığı yatırımın geri dönüşü de hesaplandığında kira fiyatlarının da aynı oranda artması kaçınılmaz. Burada özel sektörün yapabileceği bir şey yok. Biz tamamen üretim maliyetleri ile ilgili hesaplamalar yapmak zorundayız. Yüzde 200’lük, yüzde 300’lük, bazı ürünlerde de yüzde 500’lük artışlar ile mücadele ediyoruz. O nedenle her şeyin fiyatı artmış durumda. Bu maliyetlerle Türk vatandaşların daire alması neredeyse imkansızlaştı.

‘ARSA FİYATLARI DÜŞMEDEN KİRALARDAKİ ARTIŞ DEĞİŞMEZ’

Açıklamalarda bulunan Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, “Kira artışlarındaki en büyük faktörler, maliyetlerin artışı, enflasyon ve arsa fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanıyor. Neticede bu üç kalem de müteahhidin kontrolünde olmayan unsurlar. Devletimiz bunu regüle edebilir. Şöyle ki, maliyetlerle alakalı olarak birçok kalem var devletimizin bize destek olabileceği. İnşaat ürünlerinde belli bir süre KDV oranları yüzde 1’e düşürülebilir. Yüzde 18 olan oran revize edilebilir. Zamlardan dolayı üretici firmalar çok ciddi rakam artışları yapıyorlar. Örneğin Şişecam daha yeni yüzde 45 zam yapmıştı ki geçenlerde tekrardan cam fiyatını yüzde 30 oranında arttırdı. Türkiye’de sadece camı Şişecam’dan alıyorsunuz. Başka seçeneğiniz yok. Maliyetlerle alakalı olarak devlet buna destek verebilir. Ama maalesef daha geçen 150 metrekarenin altında olan dairelerde yüzde 1 olan oran yükseltildi. 150 metrekareye kadar olan kısımlar yüzde 8, 150 metrekarenin üstündeki alanlar yüzde 18 oldu. Alanya’da üretilen ve dar gelirli insanların sahip olduğu daireler 150 metrekarenin altındaki daireler. Bunlarda da direkt fiyat artışına gidilmesi gerekecek maalesef. Çünkü katma değer maliyetlerinin yükselmesi maliyetleri ciddi oranda arttıracak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik daha yapıcı politikalar izlense daha sağlıklı olur. Devletimiz bu hususta inşallah bunları revize eder. Maliyetler ve arsa fiyatları düşmeden, kiralarda değişim beklemek pek gerçekçi olamaz maalesef. Biliyorsunuz ki çok ciddi bir enflasyon var. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile piyasanın tecrübe ettiği enflasyon arasında maalesef ciddi bir fark var. Bunlar da kira rakamlarına yansıyor" şeklinde konuştu.

Yorumlar (6)
Umut 6 saat önce
Adam 2 bin liraya oturan kiracisini çıkarıp 15 bin e kiraya veriyo evi ne alaka arsa fiyatiyla Kira artışının. Kanunla düzelmezmis o ne demek ya böyle yapanlara kes 200 bin para cezası yapiyomu bakalim millet
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Adil memiş 7 saat önce
Sayın küçüker maliyetlerin yükselmesiyle kira artışın ne alakası var şuna Ukraynalılar geldi fırsat bu fırsat desenize 1+1 daireye 700 € dan başlayan ve 1500€ kadar kira isteniyor ayrıca bir yılık veya altı aylık peşin istiyorlar
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Güven 1 saat önce
Ben kendi ülkemde sıradan bir kasabada yaşamayı kabul ediyorum. Siz nasıl bir zihniyetle bu söylemleri kullanabiliyorsunuz. İlkokul mezunumısınuz. Yok markaymış yok destinasyonmuş. Ulan kendi ülkemde kendim yabancı oldum. İstemiyorum böyle göçmen turist. Devletin hükümetin bir an önce tıpkı gıdaya etki ettiği gibi emlak sektörünede denetim getirmesi gerekiyor. Bu düpedüz soygınculuktur.Fahiş kira artış yapanları bulup evine bir yıl ipotek getirecek ne kiraya verecek nede satabilecek o zaman yok kasabaymış yok bilmem neymiş görürsünüz ebenizin nikahını. Yarım ağız konuşmayla bişey konuştum sanıyor.
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Ak 1 saat önce
Aç gözlülükten başka bir şey değil,insafsızlık arsa fiyatları ile alakası yok
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Turgay 8 dakika önce
Ülke genelinde, Alanya özelinde resmen işgal edilen ve bunu dolar ve Euro ile gerçekleştirenlere çanak tutup nemalanan zatı muhteremler utanmadan “sıradan bir kasaba” tercihi sunuyor. Kendi vatanında aşağılanan insanlara maliyet ile cevap vermeyin!
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Çağdaş 19 dakika önce
Kira deniyor ,on yıllık yirmi yıllık ,otuz yıllık evlere fahiş fiyat isteniyor evalımından bahsetmiyoruz aylık kira bedeli yüksek olmamalı arsa satan yılki adam arsayı veriyor on sana on bana diyip dairelere sahip olunuyor
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