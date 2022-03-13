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Alanya’da, Kasten Öldürmeden Hüküm Giydi!
Alanya’da kasten öldürme ve cezaevine yasaklı eşya sokma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezasıyla hükümlü olduğu cezaevinden firar eden şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
GÜNDEM 13.03.2022, 22:35 Meliha Yılmaz
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kasten öldürme ve cezaevine yasaklı eşya sokma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 8 ay hapis cezasıyla hükümlü olduğu cezaevinden firar eden A. Ö.’nün Alanya'da olduğu bilgisini ulaşarak çalışma başlattı. Harekete geçen polis şüpheli A. Ö.’yü Çarşı Mahallesi Pelitoğlu Sokak üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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