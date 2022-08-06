Alanya’da Kadına Yönelik Şiddet Ele Alındı

Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ürkmezer başkanlığında; Kaymakam Refiki Ramazan Kıyak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Yapılan toplantıda İlçe Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılara bir önceki dönemde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısından günümüze kadar kurumlar tarafından yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ürkmezer, “Kadına yönelik şiddet konusu çok önemli ve çok titiz davranmamız gereken bir konu. Bu konuda kurumlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri ve yapılan çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin koordineli bir şekilde yürütülmesi çok önemlidir. Çalışmalarınızda hepinize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Toplantı Kaymakam Ürkmezer ve katılımcıların aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan iş ve işlemler hakkında değerlendirmeler yapmalarıyla sona erdi.