Alanya’da Kaçak Okul İddiası

Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bulunan Amerikan Kültür Koleji olarak bilinen Alanya Koleji ve aynı mahallede bulunan Gymnasium Koleji’nin yabancı çocukları okutabilmesi için gerekli olan ruhsatlarının olmadığı öğrenildi.

Alanya Koleji’nde eğitim gören çocukların tamamının yabancı olduğunu belirten H.A bunun yasal olmadığını belirtti. H. A iddiasında ‘’Okuldaki tüm öğrenciler yabancı. Okulun yabancı çocuk okutabilmesi için ruhsat ve gerekli izinleri yok. Alanya’da yetkililer buna nasıl müsaade ediyor’’ dedi

H. A ayrıca Milli Eğitimde geçici ruhsatın olmadığını söyledi.