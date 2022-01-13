Alanya’da İcralık Evlat

Alanya ilçesinde yaşanan olayda Belçika uyruklu Frederic H.G.P., boşanma aşamasında olduğu eşi Yeliz P.’nin kendisini bir başka erkekle aldattığını iddia ederek yüz kızartan ithamlarda bulunup şikayetçi oldu. Baba Frederic H.G.P., boşanma sürecinde olduğu Yeliz P.’nin görüştüğü erkek arkadaşı üzerinden çirkin ithamlarda bulunarak anne Yeliz P. ve sevgilisi olduğu öne sürülen Vehbi A. hakkında şikayetçi oldu. Belçikalı babanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Vehbi A. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, anne hakkında ise delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Boşanma aşamasında olduğu eşinin Türk vatandaşlığına geçebilmek için iftira attığını ileri süren anne Yeliz P., büyük mağduriyet yaşadığını kızını da bir yıldır göremediğini söyledi.

MAĞDUR ANNE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Boşanma aşamasında olduğunu Belçikalı Frederic H.G.P.’nin “suçlamaları” yüzünden çocuğundan ayrı kalan anne Yeliz P., yaşadığı zorlu süreci Lider Medya’ya anlattı. 2016 yılında Frederic H.G.P. ile evlendiğini severek evlendiğimi fakat daha sonra bunun bir proje birlikteliğine dönüştüğünü ifade eden Yeliz P., “Evlendikten 3 ay sonra hamile kaldım. E. isminde bir tane kızım var. Benden Türk vatandaşlığını alamadı çünkü biz evliyken beni darp etmişti ve bu Türk vatandaşlığına yansıdığı için Türk vatandaşlığı iptal oldu. Şöyle bir şey varmış, eğer yaşadığı ülkede yabancılar bir mağduriyet yaşarsa Türk vatandaşlığı veriliyormuş, şu anda aldığımız bilgilere göre vatandaşlık için başvurmuş ve ben kendi çocuğunu istismar eden bir anne olarak yargılandım. Ve bunu dosyadan düştüm, aklandım” dedi.

“HUKUK SAVAŞI VERMEKTEYİZ”

Çocuğuyla görüşmek için bir yıldır uğraştığını ifade eden anne Yeliz P., “Çocuğumu göremiyorum. 1 yıldır bir hukuk savaşı vermekteyiz. Çocuğumla benim kişisel iletişimime bile izin vermiyorlar görmeyi geçin. Çocuğumun okuluna yaklaşamıyorum. Hiçbir şekilde göremiyorum ve 13 Ekim’de 3.71 promil alkollü kaza yapıyor ve ben çocuğumun arabanın içerisinde olduğunu düşünüyorum. Çocuğumun hayati endişesinin olduğunu düşünüyorum. Çocuğumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum ve ben çocuğumun velayetini istiyorum. Ben her şeyden aklandım. Böyle bir iftiraya uğradım. Bu yargının hızlı bir şekilde devam edip, çocuğumu almak istiyorum” şeklinde konuştu.

“ANNE TÜM İFTİRALARDAN AKLANDI”

Yeliz P.’nin avukatı Neslihan Çan Türkmen ise yaşanan bu süreci özetleyerek müvekkilinin mağduriyet yaşadığını ifade etti. Frederic H.G.P.’nin müvekkiline çirkin ithamlara suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Türkmen, “Mahkemede bunun üzerine, tabi taraflar arasında süren bir boşanma davası da var, boşanma davası devam ederken bu süreç yaşandığı için tedbiren vekalet babaya verildi. Biz tedbiren vekaleti anne hakkında bir suç duyurusu olduğu için alamadık. Üstelik velayetin dışında annelik içsel ilişkisinde sağlayamadık. Akabinde anne tüm iftiralardan aklandı. Hakkında verilen takipsizlik kararı kesinleşti” ifadelerini kullandı.