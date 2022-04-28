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Alanya’da Ev Sahiplerine Ceza Kesiliyor

Alanya’da fırsatçı mülk sahiplerine ağır cezalar Alanya’da kira sözleşmesini çok küçük tutarlardan gösterip fahiş fiyat uygulan, kira bedelini elden tahsis eden ve kiracısını baskı ile çıkararak yüksek tutarlara yabancılara kiralayan ev sahiplerine yönelik Maliye ekipleri bölgedeki emsal kiraları dikkate alarak vergi cezaları kesiyor.

GÜNDEM 28.04.2022, 14:00 Zeynep Oktay
Alanya’da Ev Sahiplerine Ceza Kesiliyor

Son iki yıldır korona virüs pandemisinin ekonomiye olumsuz etkilerinden dolayı inşaat girdi maliyetlerinin artması nedeniyle yükselen emlak satış ve kira bedellerindeki artışın önü alınamıyor. Tüm Türkiye’de yaşanan artış Antalya’da Rusya – Ukrayna savaşından kaçan iki ülkenin varlıklı kesimin çoğunlukla tercih etmesinden dolayı 3 katına kadar çıktı. Alanya da bu durumdan en çok etkilenen bölge oldu.

Alanya’da son bir yılda kira fiyatlarındaki artış yüzde 300’lere dayanırken Rus ve Ukraynalı varlıklı kesimin aşırı talebi nedeniyle yerli vatandaşın ev sahibi veya kiracı olması imkansız hale gelmeye başladı. Alanya’ya atanan memurların yanı sıra turizm sezonunda çalışmaya gelecek turizm işçileri de uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanıyor. Kiralık ve sıkıntısından fırsatçılık yapmak isteyen ev sahipleri eski kiracılarına “Ya fiyatı artır ya da evden çık” baskısı yapınca da kiracılar tüketici dernekleri, CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı’na şikayet yağdırdı. Şikâyetlerin giderek artmasıyla yetkililer, bir takım düzenlemeler ve denetimlere başladı.

Alanya’da birçok mahalle denetime alındı. Fahiş kira fiyatı uygulayan ve kira bedelini elden tahsis eden ev sahiplerine ağır cezalar kesilmeye başlandı. Kira sözleşmelerini çok küçük tutarlardan gösterenlere de Maliye ekipleri bölgedeki emsal kiraları dikkate alarak vergi cezaları kesiyor. Mevcut kiracıları çıkararak fahiş kira artışı ile yabancı kiracıya yönelen mülk sahiplerinin hesapları da mercek altına alınıyor. Ayrıca Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, evlere kira ve konut işlemlerinde uygulanması gereken kuralların yer aldığı broşürler dağıtıyor.

Yorumlar (5)
Fatih 4 saat önce
İyi oldu Allahın dan bulsun cıkarcı insanlar
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Nazan Ezer 3 saat önce
Dukkan sahipleri 35 yildir Esnafi bu şekilde mağdur ediyorlar. Ispatlayabilirim. ( Belgelerle) umarim dukkan sahipleride mercek altına alinir
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Cahit manisali 2 saat önce
Kiracim sekerhanede 1400tl ye oturuyor emsal kira bedelleri ne civarda bilmiyorum kira elektrik parasina yetmiyor
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Yazar 2 saat önce
Hiç inandırıcı gelmiyor,
Hükümet saldım çayıra mevlam kayıra der yıllardır böyle geldi böyle gider.
Şu anda hükümet dolar bulma derdinde iflas kapıda.
Kimseye bakacak durumda değil.
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Ramazan 2 saat önce
Ne farkedecekki.yeni evlenecek yada yeni taşınacaklar yine 6000 7000 ödemeye tabi tutuluyor
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