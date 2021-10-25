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Alanya’da esnafa teşekkür plaketi
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda 25 yılı doldurmuş olan esnafa teşekkür plaketi takdim edildi.
GÜNDEM 25.10.2021, 19:42 YEDİ GÜN HABER-2-
Atatürk Caddesi Alanya PTT binası yanında seyyar bayi olarak hizmet veren Ayhan Yılmaz’da plaketini Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Nuri Demir’in elinden aldı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Demir’den bugün plaket alan Ayhan Yılmaz, “Bundan tam 31 yıl önce bilet satmaya başladım. Biz ailecek seyyar milli piyango bileti satarız ve bir çok insana sattığımız biletler sayesinde para kazandırdık. Yaptığımız işin güzelliği de bu zaten yağmur çamur demeden yaz kış bu mesleği seyyar olarak yapıyorum ve hep aynı bölgede bilet satışlarımı yapıyorum. Yaptığım işten de son derece memnunum” ifadelerini kullandı.
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