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Alanya’da Eşini Katleden Kocanın İlk Davası Görüldü

Alanya’da eşi Gönül Yılmaz’ı av tüfeğiyle öldüren Yahya Yılmaz’ın yargılanmasına başlanarak ilk mahkemesi yapıldı.

GÜNDEM 29.04.2022, 14:31 29.04.2022, 14:46 Meliha Yılmaz
Alanya’da Eşini Katleden Kocanın İlk Davası Görüldü

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilem ilk duruşmada, maktülün ve sanığın çocukları Sena Yılmaz ve Sefa Yılmaz ile avukatı Hasan Kutlay Toktaş’ın yanı sıra sanık Yahya Yılmaz ve avukatı Mehmet Ali Kozpınar hazır bulundu.

“EŞİMİN BİRİSİNE ÖPÜCÜK ATTIĞINI KAMERADAN GÖRDÜM”

Sanık Yahya Yılmaz (56), eşi Gönül Yılmaz'ın (44) kendisini aldattığını öne sürdü. Olay günü eşinin birine öpücük attığını marketteki güvenlik kameralarından gördüğünü anlatan sanık Yahya Yılmaz, "Ben bulunduğum marketteki kameradan olayı görünce 6 ay önce aldığım av tüfeğiyle eşimin bulunduğu markete gittim. Burada tartıştık. Seni adam etmesini bilirim, deyince kendimi kaybettim. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Eşinin kendisini aldattığını 4-5 yıl önce ilk kez öğrendiğini ileri süren Yahya Yılmaz çıplak fotoğraf ve görüntüleri de eşinin telefonundan gördüğünü söyledi.

“ANNEMİ ÇOK DÜŞÜNSEYDİ İŞİNİN BAŞINDA DURURDU”

Çiftin kızları Sena Yılmaz ise babasından şikayetçi olduğunu belirterek, "Yıllardır ona göre annem onu aldatırdı. Anneme eziyet ederdi. Borçları üzerine alan annem gece gündüz çalışırdı. Annemi Çok düşünseydi, işinin başında olurdu, eşini çalıştırmayacaktı. Sürekli annemi izledi” dedi.

“BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Çiftin oğulları Sefa Yılmaz ise babasından şikayetçi olduğunu anlatarak, "Olay günü Burdur'daydım. Olayı görmedim. Ama babam, annemin sürekli kendisini aldattığını iddia ediyordu. Ben annemin böyle bir şey yaptığını görmedim” dedi. Gönül Yılmaz’ın avukatı Hasan Kutlay Toktaş ise sanığın olayı tasarlayarak yaptığını öne sürdü. Sanığın her yerde eşini öldüreceğine yönelik beyanlarının olduğunu anlatan Toktaş, Yahya Yılmaz’ın tutukluluğunun devamını istedi.

“ÖLDÜRMEYE GİDECEĞİNİ BİLSEM ÖNLEMEYE ÇALIŞIRDIM”

Yahya Yılmaz’ın avukatı Mehmet Ali Kozpınar ise aldatma olaylarındaki telefon görüntülerinin özçekim olduğunu iddia ederek, "Çocukların beyanlarına ise diyeceğim bir şey yok. Ancak ben olayın öncesini de biliyorum. Olay günü kamera görüntülerinde maktülün öpücük attığını görmüş, arayınca da kendisine hakaret edilmiş. Olaydan 15 dakika önce ikisiyle de konuşup sakinleştirmeye çalıştım. Yahya’nın öldürmeye gideceğini bilsem bir şekilde önlemeye çalışırdım” şeklinde konuştu.

DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Yahya Yılmaz’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 14 Eylül 2022'ye erteledi. Yahya Yılmaz ikinci duruşmaya tutuklu bulunduğu Alaya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS aracılığıyla katılacak.

OLAY GEÇMİŞİ

Yahya Yılmaz, Alanya'da 8 Ekim 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Gönül Yılmaz’ın bulunduğu kendilerine ait markette gitmiş, burada Gönül Yılmaz ile tartıştıktan sonra kendisini aldattığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kendine de sıkarak yaralamıştı.

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