Alanya’da Engelli Kılığına Giren Dilenci Ekiplerden Kaçamadı

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri rutin kontroller sırasında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde boynuna astığı “sağır ve dilsiz” yazılı not asarak dilenen Serdal A. ile karşılaştı. Kabahatler kanunu uyarınca işlem yapılan dilencinin üzerinden çıkan 1.424 TL’ye el konuldu. 3 gün önce ilçeye geldiğini ifade eden 58 yaşındaki sözde sağır ve dilsiz dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 277 TL cezai işlem uygulandı.

“DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GEÇİT YOK”

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da bu tür insanlara inanmasın" dedi.