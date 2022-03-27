Alanya’da Emekliler İsyanda!

Başkan Erat açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde emekli aylığı alan sayısı 13 milyon 620 bin kişi. Bunun 8 milyonu 3 bin TL’nin altında aylık almaktadır. Asgari ücretin 4 bin 258 TL, açlık sınırının 5 bin 200 TL, yoksulluk sınırının 11 bin TL olduğu ülkemizde açlık sınırının yarısını ancak alan emekliler var. Özellikle yılbaşından bu yana kış mevsiminin en önemli gideri olan doğalgaz başta olmak üzere, temel tüketim maddelerine yapılan zamlar, bırakalım geçinebilmemizi nefes almamızı bile mucize haline getirdi. Bayram ikramiyesi adı altında yılda iki sefer dini bayram öncesi verilen para, bayram harçlığına dönüşmüş durumdadır. Özellikle sağlıkta özelleştirmenin yaygınlaşmasıyla beraber, kamusal bir hak olan ve çalışırken hizmet alıp almadığımıza bakmaksızın her ay kesintisini ödediğimiz sağlık hizmetlerinin her aşamasında katkı payı alınmaktadır. Evrensel ve uluslararası hukuk kurallarına ve anayasamıza göre temel bir insan hakkı olan örgütlenme ve sendika hakkını kullanmamızın önüne hem idari, hem de yasal engeller çıkarılmakta, haklarımızı savunmak için kurduğumuz sendikalarımız, imzacısı olduğumuz uluslararası sözleşmeler dikkate almadan hukuk dışı bir şekilde kapatılmaktadır. Ülkemizde demokrasi istiyoruz. İnsanca bir yaşam, barış içinde, kardeşlik içinde bir ülke istiyoruz. Yoksullukta değil, açlıkta hiç değil, onurlu ve insanca bir yaşamda eşitlik istiyoruz.

Bu çerçevede TBMM’ye, siyasi iktidara sesleniyoruz:

- En az emekli aylığı 5 bin 200 TL olmalı ve emekli aylıklarına en az yüzde 60 oranında zam yapılmalıdır.

- Yılda 2 sefer verilen ikramiye miktarı 4’e çıkarılmalı ve ikramiyeler bir maaş tutarında olmalıdır.

- Sağlık hizmetlerinden alınan katkı payları kaldırılmalı, sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz olmalıdır.

- Yılbaşından bu yana başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlar geri alınmalıdır.

- Sendikal haklarımızı kullanma önüne çıkarılan bütün engeller kaldırılmalıdır. Bu taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak, ilgili yerlere sesimizi ve demokratik tepkimizi göstermek için 16 Nisan 2022 tarihinde Ankara mitinginde olacağız. Bütün emeklileri ve halkımızı davet ediyoruz."