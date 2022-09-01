Alanya’da E-Scooterlara Sıkı Denetim

E-Scooter uygulaması Alanya Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği personeli desteğiyle gerçekleştirildi. E-scooterlara yönelik yapılan uygulamalarda; 95 e-scooter kontrol edildi. Kontrollerde 14 sürücüye ilgili maddelerden toplam 5 bin 978 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.