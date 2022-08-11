Alanya’da E-Scooter Sürücüleri Dikkat!

Alanya’da e-scooter’ların giderek yaygınlaşması ve az da olsa yaralanmalı kazaların yaşanmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirilmişti. Kazaların önüne geçmek isteyen İlçe Emniyet Müdürlüğü e-scooter kullanan sürücülere tekrar uyarıda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

*Sürücünün 15 yaşını bitirerek 16 yaşından gün alması gerekir.

*Sürücü dışında başka kişiler taşınması yasaktır. (Tek kişiliktir)

*Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması yasaktır.

*Kaldırımda ve yaya geçitlerinde sürülemez.

*Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülemez.

*İki e-scooterden fazlası taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülemez.

*Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa taşıt yolunda sürülemez.

*Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülemez.

*İzin alarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülemez

*Ayrı bisiklet yolu veya şeridi olmayan otoyol, şehirlerarası ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan kara yollarında sürülemez.

*Ayrı bisiklet yolu veya şeridi olmayan karayollarında azami hız sınırı 50 km/s altında olan yollarda sürülür.

*Diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunamaz

*Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilemez

*Kullanılacak e-scooterden gece diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat bir şekilde fark edilmesini sağlamak üzere önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde bir adet far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna veya benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması zorunludur.

*E-scooter kullananların 2918 sayılı Kanunun diğer maddelerini ihlali halinde ilgili maddesi kapsamında işlem yapılır.