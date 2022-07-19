Alanya’da Bisiklet Hırsızı Kameralara Yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan Hanzade Apartmanı önünde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, Turgut Gür’e ait park halindeki bisikleti soğuk kanlılıkla alarak apartmanın önünden uzaklaştı. Şahsın bisikleti aldığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, bisiklet sahibi Gür’ün şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.