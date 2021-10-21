Alanya’da aşırı hız kaza getirdi

Olay Kestel Mahallesi İsa Küçükmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 38 PT 074 plakalı otomobil, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolden çıkarak takla attı. İçerisinde 2 öğrencinin olduğu otomobilde şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatı.