Alanya’da Akılalmaz Olay!

Mahmutlar Mahallesi Göleviz mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Araç hurda yığınına dönerken kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.