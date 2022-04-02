Alanya’da 43 Şüpheli Yakalandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda 1 haftada ‘kasten öldürme, hakaret, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, cinsel taciz, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma’ gibi çeşitli suçlardan aranan ve 1 ile 15 yıl arasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı savcılık talimatıyla serbest kalırken diğer şüpheliler ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.