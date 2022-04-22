Alanya’da 30 Aileye Müftülükten Yardım Eli

Alanya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak içerisinde un, yağ, şeker, tuz, bulgur, pirinç, salça, makarna, mercimek, çorba, nohut, fasulye gibi temel ihtiyaç gıdalarının olduğu yardım paketlerini ve nakdi yardımları, önceden tespit edilen 30 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Yardım faaliyetleri hakkında bilgiler veren Alanya Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Fatma Türkben, Ramazan ayının Müslümanlara kardeşlik bilincini yeniden hatırlattığını, yardım ve dayanışma içerisinde olmanın mutluluğunu yaşattığını söyledi. Türkben, “Alanya Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu olarak bizler de Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren bu ayın sevinci ve mutluluğu her evde yaşansın diye önceden tespit etmiş olduğumuz 30 ihtiyaç sahibi aileye maddi ve nakdi yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak yardım faaliyetlerimize maddi manevi destekte bulunan üyelerimize ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.