Alanya’da 30 Aileye Müftülükten Yardım Eli
Alanya Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu Ramazan ayının sevinci ve mutluluğu her evde yaşansın diye ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi ve nakdi yardımda bulundu.
Alanya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak içerisinde un, yağ, şeker, tuz, bulgur, pirinç, salça, makarna, mercimek, çorba, nohut, fasulye gibi temel ihtiyaç gıdalarının olduğu yardım paketlerini ve nakdi yardımları, önceden tespit edilen 30 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdı. Yardım faaliyetleri hakkında bilgiler veren Alanya Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu Koordinatörü Vaiz Fatma Türkben, Ramazan ayının Müslümanlara kardeşlik bilincini yeniden hatırlattığını, yardım ve dayanışma içerisinde olmanın mutluluğunu yaşattığını söyledi. Türkben, “Alanya Müftülüğü Aile ve Din Rehberlik Bürosu olarak bizler de Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren bu ayın sevinci ve mutluluğu her evde yaşansın diye önceden tespit etmiş olduğumuz 30 ihtiyaç sahibi aileye maddi ve nakdi yardımda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak yardım faaliyetlerimize maddi manevi destekte bulunan üyelerimize ve tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Altınordu
|32
|41
|12. Denizlispor
|31
|39
|13. Gençlerbirliği
|31
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|31
|32
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|77
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|32
|57
|6. M. United
|33
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|31
|41
|10. Brighton
|33
|40
|11. Newcastle
|33
|40
|12. Brentford
|33
|39
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25