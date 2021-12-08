Alanya'yı Fırtına Vurdu!

Alanya'nın bir çok mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Vatandaşların ihbarlarına Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere bir çok ekip sahada ağaç devrilmesi ve çeşitli eşyaların binalardan uçmasına müdahale etti.

Alanya iskelesinde dev dalgalar oluştu. Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde dineceği konusunda bilgi verdi.