Alanya'yı Fırtına Vurdu!
Alanya'da öğlede sonra başlayan fırtına akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeni ile çok sayıda ağaç devrildi.
GÜNDEM 08.12.2021, 09:48 Meliha Yılmaz
Alanya'nın bir çok mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Vatandaşların ihbarlarına Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü başta olmak üzere bir çok ekip sahada ağaç devrilmesi ve çeşitli eşyaların binalardan uçmasına müdahale etti.
Alanya iskelesinde dev dalgalar oluştu. Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde dineceği konusunda bilgi verdi.
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|15
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|O
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|19
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|14
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|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
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|15
|34
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|15
|33
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|15
|27
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|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
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|15
|21
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|15
|20
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|15
|19
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|15
|19
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|15
|18
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|15
|17
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|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
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|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8