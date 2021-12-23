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Alanya Yeni Devlet Hastanesinde Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle fizibilite çalışmalarının tamamlandığı, Alanya’nın batı mahallelerinin en büyük  sıkıntısı, yeni Devlet Hastanesi ile artık tarihe karışıyor.

GÜNDEM 23.12.2021, 19:13 Meliha Yılmaz
Alanya Yeni Devlet Hastanesinde Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

Fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte inşaat çalışmalarına başlanan Alanya yeni Devlet Hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, sosyal medya hesaplarından yeni Devlet Hastanesinin görüntülerini paylaştı. ‘Alanya’mıza yapılacak 2. Hastanemiz olan yeni Devlet Hastanemizin inşaatı son sürat devam ediyor. Alanya'mıza çok yakışacak ve nefes aldıracak bu yatırımımız yükseldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin!’ mesajını verdi.

Başkan Toklu, Alanya yeni Devlet Hastanesi çalışmaları hakkında bugün açıklamalarda bulundu; ‘‘Alanya’mıza yapılacak olan yeni Devlet Hastanemizin yapım çalışmaları başlamıştır. Halkımızı inşaat süreci boyunca yapılan çalışmalar hakkında sık sık bilgilendireceğiz. Yeni hastanemizi halkımızla bir an evvel buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Her şeyden önce sağlık diyoruz ve bunun bilinci doğrultusunda  yatırımlarımız durmaksızın sürecektir. Özellikle pandemi döneminde tüm dünyanın sağlık sistemi ciddi tehditler geçirirken, ülkemizin sağlık sistemi  daha da güçlenmiştir. Bunun en büyük başarısı Türkiye’ye kazandırılan yeni hastanelerimizdir. Yeni yapılacak Devlet Hastanemizi 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanabilmesi için tüm iletişimlerimiz devam edecektir.

Batı Mahallelerimize kazandıracağımız yeni Devlet Hastanemiz, A2 seviyesinde 200 hasta yatak sayısı, 25 yoğun bakım yatak sayısı, 10 palyatif yatak sayısı ile inşa edilecek olan hastanenin oturma alanı 8.736,49 m², toplam kapalı alanı 60.472,50 m² şeklinde planlandı. Hastane; 7 ameliyathane, 67 poliklinik odası, 5 acil poliklinik odası,  endoskopi-bronkoskopi üniteleri, yanık ünitesi, 15 kişilik ayaktan kemoterapi ünitesi, uyku laboratuvarı ve diyabet merkezi ile hizmet verecektir.

Bölgemizin yeni Devlet Hastanesine kavuşmasında gayret ve emeklerini Alanya'mızdan  esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve tüm bölge Milletvekillerimize  teşekkürlerimizi iletiyor, Alanya halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.’’ İfadelerine yer verdi.

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