banner12

banner44

banner18

Son Dakika

‘Alanya Turizmi Baltalanıyor’

Alanya’da yüksek sezonun yaşandığı temmuz ayında sahil şeridinde günlerdir yapımı devam eden elektrik hattı döşeme çalışmaları tepkilere neden oldu. Turizm sektörü temsilcileri "Alanya, her yüksek sezonda şantiyeye dönüştürülüyor" diyor

GÜNDEM 04.07.2022, 08:41 Meliha Yılmaz
‘Alanya Turizmi Baltalanıyor’

Alanya’nın en işlek caddelerinden olan Güllerpınarı Mahallesi, Ergün Sokak, rezalet görüntülere sahne oldu. CK Elektrik tarafından yüksek sezonun yaşandığı temmuz ayında bölgeye elektrik hattı döşeme çalışması yapılması vatandaşları ve bölge esnafını çileden çıkardı. Alanya’nın göbeğinde turistlerin kaldırımda güçlükle yürüdüğü görüldü. Bu görüntülerin Alanya turizmine zarar verdiğini söyleyen turizm sektörü temsilcileri duruma isyan etti. Bu tür çalışmaların turizm sezonu başlamadan tamamlanması gerektiğini belirten turizmciler, Yeni Alanya aracılığıyla yetkililere çağrıda bulundular.

‘TURİZM BİLİNCİYLE DAVRANILMASI GEREKİYOR’

Konuyla ilgili konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya her geçen gün büyüyen ve göç alan bir şehir. Şehir büyüdükçe ihtiyaçlar da çoğalıyor. Belediye ve Alanya’ya hizmet veren diğer kurumlar, bazı zamanlarda potansiyellerinin üstünde çalışıyorlar. Yolda kazılara sebep olan çalışmaların yaya trafiğini aksattığı, turizme zarar verdiği aşikâr. Ancak biriken ihtiyaçların bu dönemde karşılanması da gerekmiş olabilir. Mümkünse turizm sezonu öncesinde ya da sonrasında yapılmasını tercih ederiz. Kurum yöneticilerinin bu konuda, Alanya’nın turizm şehri olduğunu göz önüne alarak, daha hassas davranmasını talep ediyoruz. Bu şehirde yaşayan ve çalışan her bireyin, turizm bilinciyle davranmasını dilerim” dedi.

‘YÜKSEK SEZONDA ALANYA ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR’

Alanya’nın yüksek sezonda şantiyeye dönüştürüldüğünü söyleyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Turizm açısından marka değeri yaratmak, Alanya ismine bir değer katmak, Alanya’nın aranılan destinasyon olması, misafirler açısından ve biz turizm turizmciler açısından son derece önemlidir. Ancak altyapı yatırımları maalesef uzun süren kış dönemlerinde hiçbir faaliyet gösterilmeden turizm sezonunun başlamasıyla birlikte birçok resmi kurum altyapı yatırımlarına başlıyor. Yüksek sezonda şehir adeta şantiyeye dönüştürülüyor. Bu da son derece memnuniyetsizlik yaratmakta ve çevre kirliliğine neden olmakta. Tüm kurumların ve yerel yönetimin koordinesinde altyapı yatırımları planlı olarak doğru zamanlarda yapılmalıdır. Teknolojik yeniliklere ve ihtiyaçlara göre vazgeçilmez olan bu yatırımlar zorunludur ancak zamanlaması konusunda tüm yetkililerden hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’NIN İMAJI OLUMSUZ ETKİLENİYOR’

Yüksek sezonda alt yapı çalışmalarının yapılmasının doğru olmadığını belirten ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ise, “Bu konuyu yıllardır dile getiriyoruz. Ancak her yıl yine aynı manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle turizm bölgelerinde yapılacak altyapı çalışmalarının sezon dışı diye adlandırdığımız Kasım - Mart ayları arasında yapılması gerekiyor. Ancak bu konu gündeme geldiğinde hava şartları, ihale kanunu buna sebep gösteriliyor. Bu çalışmalar kalabalıklaşan nüfusun yaya ve araç trafiğine olumsuz etkisi olduğu gibi gürültü de en çok aldığımız şikâyetlerden. Diğer taraftan inşaat yasağına rağmen devam eden faaliyetler veya yol yapım çalışmaları da buna eklenince şehir olarak maalesef misafirin gözünde olumsuz bir imaja sahip oluyoruz. Sürekli gelen misafirlerin söylediği gibi sebepler farklı olsa da yıllardır süren inşaat faaliyetleri gündemimizde yer alıyor. Beklentimiz bütün bunların turizm sezonu göze alınarak planlanması ve turizm bölgelerinin diğer bölgelerden ayrıştırılarak farklı ihale sistemlerinin uygulamaya alınması” diye konuştu.

Yorumlar (3)
Pazarcı Hüseyin 5 saat önce
Bu yeni değil Alanya da her sezon mutlaka turistlerin geçtiği yerleri kazarlar ne düzen ne sistem var nede denetim
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
Mahmut çalak 4 saat önce
Ahmet tokuş bulvarı sahil yolunda akşam olduğu zaman beton mikser kamyonları çirit atıyor zaten trafik felç durumda birde bunlar ekleninçe yolun gürültüsü çekilmiyor sahil tarafındaki restorant ların tuvaletleri kanalizasyona bağlımı açaba çünkü kanalisasyon hattı tam ters tarafta
Cevapla Beğendim (1) Beğenmedim (0)
Kemal tas 58 dakika önce
ZATEN ALANYAYI BASTA ADEM YUCEL,CLK AKDENIZ,ASAT,TURKTELEKOM VE BUNLARA CANAK TUTANLAR GOZ YUMAN ODALAR GOREVINI YAPMAZ SA ALANYI DAHA KOTU GUNLER BEKLER.
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
banner45
banner52
38
açık
banner46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31