‘Alanya Turizmi Baltalanıyor’

Alanya’nın en işlek caddelerinden olan Güllerpınarı Mahallesi, Ergün Sokak, rezalet görüntülere sahne oldu. CK Elektrik tarafından yüksek sezonun yaşandığı temmuz ayında bölgeye elektrik hattı döşeme çalışması yapılması vatandaşları ve bölge esnafını çileden çıkardı. Alanya’nın göbeğinde turistlerin kaldırımda güçlükle yürüdüğü görüldü. Bu görüntülerin Alanya turizmine zarar verdiğini söyleyen turizm sektörü temsilcileri duruma isyan etti. Bu tür çalışmaların turizm sezonu başlamadan tamamlanması gerektiğini belirten turizmciler, Yeni Alanya aracılığıyla yetkililere çağrıda bulundular.

‘TURİZM BİLİNCİYLE DAVRANILMASI GEREKİYOR’

Konuyla ilgili konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya her geçen gün büyüyen ve göç alan bir şehir. Şehir büyüdükçe ihtiyaçlar da çoğalıyor. Belediye ve Alanya’ya hizmet veren diğer kurumlar, bazı zamanlarda potansiyellerinin üstünde çalışıyorlar. Yolda kazılara sebep olan çalışmaların yaya trafiğini aksattığı, turizme zarar verdiği aşikâr. Ancak biriken ihtiyaçların bu dönemde karşılanması da gerekmiş olabilir. Mümkünse turizm sezonu öncesinde ya da sonrasında yapılmasını tercih ederiz. Kurum yöneticilerinin bu konuda, Alanya’nın turizm şehri olduğunu göz önüne alarak, daha hassas davranmasını talep ediyoruz. Bu şehirde yaşayan ve çalışan her bireyin, turizm bilinciyle davranmasını dilerim” dedi.

‘YÜKSEK SEZONDA ALANYA ŞANTİYEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR’

Alanya’nın yüksek sezonda şantiyeye dönüştürüldüğünü söyleyen Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Turizm açısından marka değeri yaratmak, Alanya ismine bir değer katmak, Alanya’nın aranılan destinasyon olması, misafirler açısından ve biz turizm turizmciler açısından son derece önemlidir. Ancak altyapı yatırımları maalesef uzun süren kış dönemlerinde hiçbir faaliyet gösterilmeden turizm sezonunun başlamasıyla birlikte birçok resmi kurum altyapı yatırımlarına başlıyor. Yüksek sezonda şehir adeta şantiyeye dönüştürülüyor. Bu da son derece memnuniyetsizlik yaratmakta ve çevre kirliliğine neden olmakta. Tüm kurumların ve yerel yönetimin koordinesinde altyapı yatırımları planlı olarak doğru zamanlarda yapılmalıdır. Teknolojik yeniliklere ve ihtiyaçlara göre vazgeçilmez olan bu yatırımlar zorunludur ancak zamanlaması konusunda tüm yetkililerden hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’NIN İMAJI OLUMSUZ ETKİLENİYOR’

Yüksek sezonda alt yapı çalışmalarının yapılmasının doğru olmadığını belirten ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu ise, “Bu konuyu yıllardır dile getiriyoruz. Ancak her yıl yine aynı manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle turizm bölgelerinde yapılacak altyapı çalışmalarının sezon dışı diye adlandırdığımız Kasım - Mart ayları arasında yapılması gerekiyor. Ancak bu konu gündeme geldiğinde hava şartları, ihale kanunu buna sebep gösteriliyor. Bu çalışmalar kalabalıklaşan nüfusun yaya ve araç trafiğine olumsuz etkisi olduğu gibi gürültü de en çok aldığımız şikâyetlerden. Diğer taraftan inşaat yasağına rağmen devam eden faaliyetler veya yol yapım çalışmaları da buna eklenince şehir olarak maalesef misafirin gözünde olumsuz bir imaja sahip oluyoruz. Sürekli gelen misafirlerin söylediği gibi sebepler farklı olsa da yıllardır süren inşaat faaliyetleri gündemimizde yer alıyor. Beklentimiz bütün bunların turizm sezonu göze alınarak planlanması ve turizm bölgelerinin diğer bölgelerden ayrıştırılarak farklı ihale sistemlerinin uygulamaya alınması” diye konuştu.