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Alanya Teleferik Durduruldu!
Alanya’da yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın uğrak noktası olan Alanya Teleferik hizmeti, iddiaya göre ihale şartları yerine getirilmediği için geçici süreliğine durduruldu.
GÜNDEM 30.08.2022, 10:35 Mihriye Özkan
Edinilen bilgiye göre Alanya Teleferik A.Ş, ihale şartlarını yerine getirmediğinden dolayı Alanya Belediye'si tarafından Teleferik hizmeti geçici olarak durduruldu. Alanya Belediyesi’ne ait zabıta ekiplerinin dün öğleden sonra bölgeye giderek işlemleri başlattığı ve teleferiğin dün ikindi saatlerinden bu yana devre dışı kaldığı öğrenildi. Alanya Teleferik A.Ş. yetkilileri, “Çalışmalarımız Alanya Belediyesi kaynaklı durduruldu. En kısa sürede hizmet verebilmek adına çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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