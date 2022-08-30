Alanya Teleferik Durduruldu!

Edinilen bilgiye göre Alanya Teleferik A.Ş, ihale şartlarını yerine getirmediğinden dolayı Alanya Belediye'si tarafından Teleferik hizmeti geçici olarak durduruldu. Alanya Belediyesi’ne ait zabıta ekiplerinin dün öğleden sonra bölgeye giderek işlemleri başlattığı ve teleferiğin dün ikindi saatlerinden bu yana devre dışı kaldığı öğrenildi. Alanya Teleferik A.Ş. yetkilileri, “Çalışmalarımız Alanya Belediyesi kaynaklı durduruldu. En kısa sürede hizmet verebilmek adına çalışıyoruz” ifadeleri kullanıldı.