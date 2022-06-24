Alanya Tapu Müdürlüğü Şikâyetlerin Odağında!

Son olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ( ALTSO) 17. Meslek Komitesi Başkanı ve İYİ Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Emrah Yeşilkaya’nın gündeme taşıdığı Tapu Müdürlüğü, tüm evrakların sağlanmasına rağmen işlemlerin geç kalması nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

‘KABUS KAPORAYI ALINCA BAŞLIYOR’

Konuyla ilgili Yedigün Haber'e özel açıklamada bulunan Yeşilkaya şunları söyledi: “Değerli meslektaşlarım, son aylarda artarak devam eden ve her geçen gün düzelir, bir sisteme oturtulur diye umutla beklediğimiz Alanya Tapu Müdürlüğü'nün hepimizi canından bezdiren uygulamalarına karşı tepkilerinizi biliyorum. Devletin en yüksek gelir kalemi olan, iktidarın tereddütsüz destek verdiği konut satışlarının en önemli iki ayağından biri emlak sektörüdür. Uzun çabalar sonucu ikna edip onlarca seçenek arasında gidip gelen ve nihayet bir dairede karar kılan müşteri ve satıcı için kâbus, kaporayı alınca başlıyor. Tapu başvuruları, evraklar, verilmeyen randevular, uzayan resmi işlemler, sıkıntı yaşandığına muhatap bulamamak, en küçük bir detayda düzeltme yerine başvuru iptali, haftalarca süren koşuşturmadan sonra şansımız da yaver giderse atılacak son imza. Normal şartlarda en fazla 2 gün sürmesi gereken işlemler için müşteri günlerce, haftalarca bir otel odasında konaklamak zorunda kalıyor. Bu insanların izinleri ne kadar, zamanları var mı diye soran yok! Hem devlet olarak dünyanın her yerinde reklam yapacaksın, reklam yapana teşvik vereceksin ve sonunda bir tapu dairesinde perişan edileceksin. Bu sorunun derhal çözülmesi gerekiyor. Bürokratik kaprisleri olmayan kadrolarla zenginleştirilmiş, hizmet odaklı bir tapu merkezi hepimizin hakkı. Kamuoyunun, iş insanlarının ve şehrimizin tüm yöneticilerinin bu konuya ehemmiyet vermesini istiyorum.”