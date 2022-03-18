Alanya Şoförler Odası Başkanı Yarın Belli Olacak

Alanya Şoförler Nakliyeciler Otomobilciler Esnaf Odası’nın 26’ncı Olağan Genel Kurulu yarın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 09.30’da başlayacak. Genel kurulda odanın mevcut başkanı Recep Çalış ile eski başkanı Ali Akkaya başkanlık için ter dökecek. Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Alanya Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış’ın açılış konuşması yapmasının ardından 2018-2019-2020- 2021 yıllarına ait yönetim ve denetim kurulu ile bilanço, gelir ve gider hesapları okunarak oylamaya sunulacak. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra dilek ve temenniler bölümüne geçilecek. Dilek ve temennilerin ardından ise seçime geçilecek.