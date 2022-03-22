Alanya'nın Sevilen Turizmcisi Kalbine Yenildi

Danimarka ve İsveç’te yaklaşık 20 yıl yaşadıktan sonra 2014 yılı başlarında Türkiye’ye dönen Fer Cellek, Kuşadası’nda 4 yıl çalıştı. 2018 yılında Alanya’daki İsveç seyahat acentesi Mix Travel'ın Bölge Müdürü olarak atandı. 57 yaşındaki Fer Cellek, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

1987 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a yerleşen 57 yaşındaki Fer Cellek, uzun yıllar Kopenhag’da turizm alanında çalıştı. Fer Cellek, Danimarka’nın ilk Türkçe reklam, ilan gazetesi olan BAZAR gazetesinin çıkarılmasına katkıda bulunarak kısa bir dönem gazetecilik de yaptı. Gençlik yıllarında profesyonel halk danslarında Türkiye’yi yurtdışında defalarca temsil etti. Bir kız babası olan İzmirli Fer Cellek’in ani ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.