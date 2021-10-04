Alanya'nın sevilen ismi hayatını kaybetti! Karaca ailesi yasta

Alanya bir değerini daha kaybetti. Büyükhasbahçe Mahallesi'nde merhum Karasüleyman Şükrü'nün oğlu, Feyzi ve Süleyman Karacanın abisi, Bahar ve Talhan Karaca' nın babası, Hacı Karaca ve Ali Oral'ın kayınbiraderi olan Ahmet Karaca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ahmet Karaca'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ahmet Karaca'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Büyükhasbahçe Cami'nde kılınacak olan cenaze namazına müteakip Şehitler Mezarlığı'na defnedilecek.