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Alanya'nın acı kaybı

Mersin'deki eski Alanya Kerestehanesi'nin sahibi Hüsnü Kıldır, 85 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNDEM 28.09.2021, 09:45 Melike Temir
Alanya'nın acı kaybı

Hüsnü Kıldır, ülkeye vapurla Finlandiya, Hollanda gibi ülkelerden kereste getiriyordu. Hüsnü Kıldır’ın cenazesi bugün  Giritlioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Enişdibi Mezarlığı’na defnedilecek.

Yedigün Haber, merhum Hüsnü Kıldır'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

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