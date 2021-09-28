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Alanya'nın acı kaybı
Mersin'deki eski Alanya Kerestehanesi'nin sahibi Hüsnü Kıldır, 85 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM 28.09.2021, 09:45 Melike Temir
Hüsnü Kıldır, ülkeye vapurla Finlandiya, Hollanda gibi ülkelerden kereste getiriyordu. Hüsnü Kıldır’ın cenazesi bugün Giritlioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Enişdibi Mezarlığı’na defnedilecek.
Yedigün Haber, merhum Hüsnü Kıldır'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
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