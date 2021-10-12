Alanya Müsiad'a "Üstün" ziyaret

MÜSİAD Alanya Şubesini ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün’ü şube binasında başkan Mustafa Durusoy ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Gelecek Partisi Alanya İlçe Başkanı Mevlüt Çakan ile kurucular kurulu üyesi Mevlüt Demir’in de eşlik ettiği ziyarette heyetler arası tanışma seronomisi düzenlendi. MÜSİAD üyelerini dinleyen Üstün, “Her parti ve her kesime kapınız açık olmalı. Siyaset ve partiler gelip geçiyor. Ülke insanına hizmet etmek bizim temel gayemiz. Biz ve genel başkanımız bedel ödeme pahasına bıraktık. Araziye çıktık ziyaretler yapıyoruz üreticiyi insanlarımızı dinliyoruz. Alanya bizim memleketin en bereketli topraklarından biri. Bir mücadele içindeyiz üreticiyi çiftçileri dinlemeyi önemsiyoruz.” Dedi. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ise memleket için taşı üstüne taş koymak isteyenlerle her şeyi paylaşırız. Hizmet edebilmek için illa iktidar olmaya gerek yok. Ülkenin muhalefeti ne kadar kaliteli olursa iktidarı iyi işler yapmaya o kadar zorlar. Hedefte elbette iktidar olmak vardır ama muhalefetken istediğinizi yaptırıyorsanız halka karşı sorumluluğunuz yerine getirmiş olursunuz” dedi.