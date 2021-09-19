Alanya-Konya yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Alanya’yı Konya’ya bağlayacak ve zamandan da tasarruf sağlanacak yeni otoyol projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve Karayolları yetkilileri, Çayarası şantiyesinde toplantı düzenlendi. Toplantıda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aktaran Karayolları yetkilileri, Alanya-Gevne barajı arası devam eden yol çalışmalarını 2023 yılı içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

Alanya-Gevne barajı arası toplam maliyeti 207 milyon lirayı bulun dev proje hakkında açıklamada ve bilgilendirmede bulunan Başkan Toklu; ‘‘Antalya Milletvekillerimiz Sayın İbrahim Aydın, Sayın Kemal Çelik, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis Üyemiz, Mahalle Başkanlarımız ve Muhtarlarımız ile Alanya-Konya arası devam eden yol çalışmaları ve diğer etap aşamaları hakkında Karayolları yetkililerimizden detaylı bilgi aldık. Alanya-Gevne barajı arası toplam yatırım maliyeti 207 milyon lirayı bulan bu dev projeyi halkımızla biran evvel buluşturmak için çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Uzunluğu 86,5 KM’yi bulan yeni otoyolumuzda toplam 20 adet tünel, 2 adet köprü bulunmaktadır. Tünellerin 5 tanesi Kuşyuvası mevkiinde, 5 tanesi Çayarası mevkiinde, 4 tanesi yapım aşamasında ve 6 tanesi de proje aşamasındadır. Toplan açık alan tünel sayısı 8’dir. Elektromekanik çalışmaları tamamlanan tünellerimizi ve mevcut çalışmaların devam ettiği tünellerimizi en kısa sürede hizmete sunacağız. 15 km aşınma seviyesi tamamlanmış olup projenin 25,3 km’lik kısmı müteahhit firma tarafından çalışmaları yürütülmektedir. Bu dev projemizi, Alanya-Gevne barajı arası yeni yolumuzu 2023 yılı içerisinde bitirilip halkımızın kullanımına açılması planlanmaktadır. Yaşanan bir takım aksamaların giderilmesi için vatandaşlarımızla yetkililer arasında görüşmeler sürüyor. Konunun çözüme kavuşmasıyla birlikte o bölgelerimizde de çalışmalar hız kazanacaktır. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir seyahat sürmesi için Devletimiz tüm imkanlarını sunmaktadır. Her türlü maddi ve manevi desteğini vatandaşımıza göstermektedir. Bizler üzerimize düşen görevi yapıp bu önemli projelerin yakın takibini sürdürüyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.