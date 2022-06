Alanya DEVA’dan Oba Çıkarması

Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Çakan, “Esnaflarımızla yaptığımız görüşmelerde döviz kurlarında yaşanan artışlar nedeniyle esnafımızın hayat pahalılığının pençesinde mücadele ettiğini, Alanya'ya çalışmaya gelen personellere barınma imkanı sunamamaları nedeniyle kalifiye personelin Alanya'dan kaçtığını, elektrik ve akaryakıta yapılan fahiş zamlar karşısında alım güçlerinin her gün eridiğini, yaptıkları ticaretten kar-zararın başa baş denk geldiğini neredeyse kar edemediklerini öğrendik. Gelinen nokta itibariyle Alanya'da yaşayan vatandaşlarımız barınma, yüksek kiralar ve artan maliyetler üçgenine sıkışmış adeta can çekişmektedir. Hem yerel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı, Alanya'ya birçok sözler vermiştir fakat bu sözlerin hiçbiri tutulmadığı gibi Alanya daha önce görmediği şekilde sorunlarla başbaşa kalmıştır. Gelinen noktada Cumhur İttifakı cephesinden çözüm önerisi çıkmamakta; sabır temenni etmekten başka bir iş yapmamaktadırlar. DEVA Partisi olarak Türkiye'yi ve Alanya'mızın sorunlarına çözüm olacak eylem planlarımızla halkımızın karşısına her çıktığımızda, milletimizin teveccühünü daha fazla hissediyoruz” ifadelerini kullandı.