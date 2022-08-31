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Alanya Depremle Sallandı
AFAD saat 23.42'de derinliği 5.41 kilometre olan Alanya açıklarında bir deprem kaydetti. Depremin derinliği düşük olduğu için şiddetli hissedildi.
GÜNDEM 31.08.2022, 09:20 31.08.2022, 09:29 Mihriye Özkan
Antalya'nın açıklarında meydana gelen deprem kentte kısa süreli panik yarattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.42'de Alanya açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,41 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Alanya'ya 142 kilometre, Gazipaşa'ya 102 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar meydana geldi.
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