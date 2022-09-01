Alanya'dan 3 Atımız Ormana Rahvan At Yarışlarına Katılacak

4 EYLÜL PAZAR GÜNÜ

İbradı Belediyesi, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Kulübü ile Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Vakfı, Abdullah Nevzat Özgüven Vakfı, Ahmet ve Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı, Ormana Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği, Ormana Rahvan Atçılık ve Geleneksel Sporlar Spor Kulübü Derneği ve Ormana Gençlik ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenecek Ormana Rahvan At Yarışları 4 Eylül Pazar günü yapılacak.



ALANYA'DAN 3 AT KATILIYOR

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan "Yarışlara Alanya'dan Fevzi Alaettinoğlu, Ömer Gürses ve Kerim Sevimler'in Fırtına, İmparator ve Güçlübey atları katılacak. Yarışma, Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Yolbiteren At, Yolbitiren Tay, Yolbitiren İkili Tay, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, Yöre Atları ve Safkan Arap Atları kategorilerinde yapılacak. Toplamda 60 bin TL ödül dağıtılacak yarış, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonun gözetiminde gerçekleştirilecek. Tüm at yarışı severleri hafta sonu gerçekleştirilecek olan yarışlara bekliyoruz" dedi.