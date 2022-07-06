Alanya'da Yaşamına Son Veren Adamdan Şok Sözler!

Edinilen bilgiye göre şok olay, Alanya'nın Hacımehmetli Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. Eşinin şikayeti üzerine 'Uzaklaştırma' cezası aldığı öğrenilen Ali Ercan Erdoğan adlı vatandaş, akşam saatlerinde eşinin yaşadığı eve gelmiş ve 5. kattaki evi ateşe vererek kendisini 5. kat balkonundan aşağıya atmıştı. Ağır yaralanan Ali Ercan Erdoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

‘YAŞAM HAKKIM ELİMDEN ALINIYOR’

Ali Ercan Erdoğan’ın olaydan bir gün önce bir video çektirdiği ve videoda hayatına son vereceğini açıkladığı ortaya çıktı. Erdoğan bir gazeteciye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ben Alanya’da 2003’den beri elektrikçi olarak çalışarak 3 tane yetim çocuğu büyütmeye çalışıp, şu anda konumlarını belli bir yere getirip düzenli bir yaşam süren Ankaralı Ali Ercan Erdoğan. Hukuki olarak ve eski eşim olan şahıstan görmüş olduğum haksızlıkları, mahkemelerde ve yargıda haklarımı aradığım halde kanuni yollar benim tarafıma uğramadığı için, kanıtlar ve deliller ibraz edilmediği için tarafsız bir yargı uygulanıp benim yaşam hakkım elimden alınıyor. Ve hukuki haklarım elimden alınıyor. Bunlarla ben onurlu bir savaş vermek isteyip yalnız kaldığım için, en sonunda vermiş olduğum karar hayatıma son vermek. Ölmeden önce istediğim tek bir şey vardı. Onurlu bir yaşam sürmüşsem onurlu bir şekilde gitmek istiyorum. Fakat bu hakkı bana tanımıyorlar. Kendimi temize çıkartamıyorum. Kanuni yoldan ben suçlu gösterildim. Gerekçesiz ve somutsuz olarak. Ben suçlu duruma düşürüldüm. Esnaf olaraktan ben bu şekilde onursuz yaşayamam. Basın karşısında ben bütün belgelerimle intihar edeceğim ve bunu da suç duyurusu olarak beyan ediyorum. Eşim çocuklarımı benden uzaklaştırıp ayrı bir dünya kurabilmek için bütün kötülükleri yaparak polis zoruyla beni evden attı. Şiddet, zorbalık, hiçbir şey olmaksızın. Eşim alkol alıyor. Fotoğrafladım da polislere de gösterdim. Hiçbir şekilde kadın ifadesi esastır diye kayda almadılar. 22 yıllık evlilik hayatım boyunca ben hiçbir şekilde eşime ve çocuklarıma şiddet uygulamadım. Eşim Başka birine aşık olup kızını da yanına çekip ayrı bir dünya kurmak için beni hayatlarından atmak için ellerinden geleni yaptılar.”