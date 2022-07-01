Alanya'da Simit Artık Lüks Oldu

Alanya’da haziran ayı başında 3 TL’den satılan 210 gram ekmeğin fiyatının 4 TL’ye, 90 gram olan simidin fiyatının ise 3,5 TL’den 5 TL’ye yükseleceği açıklanmıştı. Zam kararının ardından Alanya’da ekmek 9 Haziran tarihinden itibaren ekmek 4 TL’den satılmaya başlandı. Daha önce 5 TL olacağı duyurulan 90 gram simit ise bugünden itibaren 4 TL’ye satılmaya başladı.