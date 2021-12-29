Alanya'da Sahte İçki Yine Can Aldı
Alanya'da sahte içki içip fenalaşan Şevket Yüksek (57), hastanedeki tedavisinin 5'inci gününde hayatını kaybetti.
GÜNDEM 29.12.2021, 14:03 29.12.2021, 14:16 Zeynep Oktay
Olay, 24 Aralık günü meydana geldi. Evinde sahte içki içen Şevket Yüksek, görme bozukluğu yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Eve gelen ambulans ile önce Alanya Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırılan Yüksek, sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Şevket Yüksek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yüksek'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından alınan Yüksek'in cenazesi, Alanya'da toprağa verildi. İki çocuk babası Yüksek'in bazen kendisinin de içki yapıp tükettiği ortaya çıktı.
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