Alanya'da Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Alanya'da aralarında daha önceden husumet bulunan aileler akşam saatlerinde bir araya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar yanlarında bulunan silah, bıçak ve demir sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Olayda yaralanan 14 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen 12 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.A, Z.A, K.A, M.A, A.A, S.A, A.A, B.A, M.A, ve A.A, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Küçük yaşta oldukları tespit edilen R.A. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.A ve M.A’nın durumlarının ağır olduğu ve hastanede tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol, diğeri ise savcılık tarafından serbest bırakılırken, 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.