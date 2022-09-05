Alanya'da Öğretmenlerin 'Promosyon' İsyanı

Türk Eğitim Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Eğitim Sen Antalya 2 No’lu Şube olarak 2022 yılının mart ayında Alanya’da eğitim çalışanları ile ilgili yapılan promosyon anlaşmasının güncellenmesini talep etmiştik. Ülkemizdeki değişen ekonomik şartlar ve çalışanların ekonomik sıkıntıları bunu gerektiriyordu. Ağustos ayında Alanya’daki eğitim çalışanlarının promosyon anlaşmasının güncellenmesi ya da yenilenmesi için tekrar girişimlerde bulunduk. Bu konudaki mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecektir.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi ülkemizdeki değişen ekonomik şartları dikkate alarak tüm Türkiye’deki eğitim çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi için bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na ve YÖK’e de yazı yazarak promosyonların güncellenmesi ya da yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bugün de tüm Türkiye’de promosyonla ilgili kamuoyu oluşturmak ve mağduriyetlerin giderilmesi için basın açıklaması yapmaktadır.

Günümüz ekonomik şartlarında bankalar emeklilere 10 bin TL civarında promosyon vermektedir. Alanya’da eğitim çalışanlarının üç yıla karşılık almış olduğu promosyon ise 3 bin 690 TL’dir. Ülke genelinde son zamanlarda üç yıllık promosyon anlaşmalarının 41 bin TL’ye çıktığı görülmüştür. Bu ve benzeri örnekler dikkate alındığında promosyonun güncellenmesi zorunludur. 2021 yılı ve 2022 yılının ilk çeyreğinde bankaların kârlarını katladıkları görülmektedir. Bunu hem kendileri hem de tarafsız kaynaklar da söylemektedir.

Bütün bunlar dikkate alındığında Türk Eğitim-Sen olarak banka promosyonlarının acilen güncellenmesini istiyoruz. Her zaman olduğu gibi eğitim çalışanlarının haklarını savunmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Türk Eğitim-Sen olarak her zaman ve her yerde eğitim çalışanlarının güvenini boşa çıkarmayacağımızın da herkes tarafından bilinmesini isteriz."