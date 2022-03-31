Alanya'da Öğrenci Servisine Zam!
Alanya Minibüscüler Odası Başkanı Paşa Özkan, öğrenci servis ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.
GÜNDEM 31.03.2022, 12:40 Meliha Yılmaz
"9 Mart tarihinde açıkladığımız gibi servisci esnafımız için talep ettiğimiz UKOME toplantısından çıkan karar neticesinde servis ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılmıştır. Zamlı tarife Nisan ayından itibaren geçerli olup; 0-3 km.385.00 TL, Hostes Ücreti 140.00 TL ayrıca Öğlen servislerinden artı yüzde 50 ek ücret alınacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür eder, tüm servisci esnaflarıma hayırlı olmasını dilerim' dedi
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|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
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|31
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|30
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|28
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|54
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|29
|57
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|28
|54
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