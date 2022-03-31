Alanya'da Öğrenci Servisine Zam!

"9 Mart tarihinde açıkladığımız gibi servisci esnafımız için talep ettiğimiz UKOME toplantısından çıkan karar neticesinde servis ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapılmıştır. Zamlı tarife Nisan ayından itibaren geçerli olup; 0-3 km.385.00 TL, Hostes Ücreti 140.00 TL ayrıca Öğlen servislerinden artı yüzde 50 ek ücret alınacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'e çok teşekkür eder, tüm servisci esnaflarıma hayırlı olmasını dilerim' dedi