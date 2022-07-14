Alanya'da Kasa Hırsızı Yakalandı!

Cikcilli Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek teknik ve fiziki takip başlatan polis, yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin F.D olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen polis evden çaldığı 24 bin 155 TL ile ziynet eşyasının bulunduğu çelik kasayla beraber hırsızlık şüphelisini gizlendiği adreste yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.