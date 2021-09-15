Alanya'da hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ hafta içi Alanya’nın bazı bölgelerinde planlı kesintiler gerçekleştirecek. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan kesintiler şu şekilde açıklandı:

16 EYLÜL PERŞEMBE

Beyreli Mahallesi; Topbaşlar Sokak’ta,

Toslak Mahallesi; Çaltı Eşiği Bölgesi,

