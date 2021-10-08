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Alanya'da Hacı Ali Şahin son yolculuğuna uğurlandı
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in dün vefat eden babası Hacı Ali Şahin, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
GÜNDEM 08.10.2021, 21:14 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin’in babası Hacı Ali Şahin dün hayatını kaybetti. Hacı Ali Şahin’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Gürses Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sugözü Pürenlik Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile çok sayıda siyasi parti temsilcisi, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Baba Şahin’in taziyesi, Sugözü Mahallesi, Keykubat Bulvarı, Çevreyolu üzerindeki ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in dayısının evinde gerçekleştirilecek.
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