Alanya'da Fiyat Uçurumu

Göktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Alanya Hali ile Konaklı Hali arasındaki fiyat uçurumunu gözler önüne serdi. Başkan Tahir Göktepe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biliyoruz ki sizler de aynı zamanda üreticisiniz, bu sebepten dolayı 1 kilogram salatalığın maliyetinin dahi 2.75 kuruş olduğu bir dönemde arada 10 dakika mesafe olan iki hal arasında yüzde yüz fiyat farkı anlamsızdır, her türlü yoruma açıktır. Sizlerden ricamız elinizi vicdanınıza koyarak gerçekten zor şartlarda, üretimden kaçmadan üreten üreticinin yanında olacağınızı bekliyoruz. Konaklı ve Payallar Hali’nden bazı komisyoncu arkadaşlarla görüşmemiz neticesinde salatalığın satışında bir sorun olmadığı yönünde bildirimler aldık. Konaklı-Payallar komisyoncularının bu fiyat farkını düzeltmesini istiyoruz. Üreticilerimize de tavsiyemiz, komşu ilçe halleri ve Alanya Hali’nin fiyatına istinaden salatalığı 2 TL’den satmaları yönündedir.”