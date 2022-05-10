Alanya'da Fiyat Uçurumu
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya’da iki ayrı haldeki komisyoncular tarafında belirlenen tarifeyi paylaşıp, fiyat farkının giderilmesini istedi
Göktepe, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Alanya Hali ile Konaklı Hali arasındaki fiyat uçurumunu gözler önüne serdi. Başkan Tahir Göktepe yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Biliyoruz ki sizler de aynı zamanda üreticisiniz, bu sebepten dolayı 1 kilogram salatalığın maliyetinin dahi 2.75 kuruş olduğu bir dönemde arada 10 dakika mesafe olan iki hal arasında yüzde yüz fiyat farkı anlamsızdır, her türlü yoruma açıktır. Sizlerden ricamız elinizi vicdanınıza koyarak gerçekten zor şartlarda, üretimden kaçmadan üreten üreticinin yanında olacağınızı bekliyoruz. Konaklı ve Payallar Hali’nden bazı komisyoncu arkadaşlarla görüşmemiz neticesinde salatalığın satışında bir sorun olmadığı yönünde bildirimler aldık. Konaklı-Payallar komisyoncularının bu fiyat farkını düzeltmesini istiyoruz. Üreticilerimize de tavsiyemiz, komşu ilçe halleri ve Alanya Hali’nin fiyatına istinaden salatalığı 2 TL’den satmaları yönündedir.”
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28