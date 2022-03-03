Alanya'da Etkili Olan Fırtına Uçuş Trafiğini Etkiledi

Alanya'da etkili olan fırtına uçuş trafiğini de etkiledi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 22.14'te hareket eden Pegasus'a ait PC2060 sefer sayılı uçak, saat 23.15 sıralarında GZP Alanya Havalimanı'na fırtına nedeniyle inemedi. Kısa süreli panik yaşayan yolcuları taşıyan uçak Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Aynı uçak bugün sabah saat 07.00'da da Alanya GZP'den Sabiha Gökçen'e uçuş gerçekleştirecekti. Bu seferin de olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya’dan gerçekleştirildiği öğrenildi.