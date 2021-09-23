Alanya'da eczacılar çözüm için çağrıda bulundu

Grip mevsiminin gelmesiyle beraber grip aşısına talep arttı. Uzmanlar grip aşısı olun derken eczaneye giden vatandaşlar eli boş dönüyor. SGK ödeme listesinde yer almayan ve 85 TL olan grip aşısını eczaneden almak için giden vatandaşlar aşıya ulaşamıyor. Geçen yıl da yığılma yaşanmış, adeta bir aşı krizi olmuştu. Antalya Eczacı Odası Alanya Temsilcisi Okan Yılmaz, benzer bir krizin bu yılki grip mevsiminde de yaşanması için bir an önce sorunun çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yılmaz, “2020 yılında yurt dışından kısıtlı sayıda grip aşısı geldiği için aşı olacakların önceliğini Sağlık Bakanlığı belirlemişti. Bu öncelikli hastalar eczanelerden aşılarını alabilmişlerdi. Bu yıl ise Türkiye’ye kaç tane aşı geldiğiyle ilgili bir açıklama gerçekleştirilmedi. Fakat şuan iki farlı aşı mevcut. Eczanelere depolar aracılığıyla kısıtlı şekilde dağıtımları gerçekleştiriliyor. Bu aşılardan birisi Vaxıgrip Tetra fiyatı 117.17 TL. Diğer aşı ise Influvac Tetra fiyatı da 85 TL. Resmi bir açıklama yapılmadığı için ciddi bir belirsizlik söz konusu. Influvac Tetra Aşı’sının nakit olarak eczanelerden alınabileceği, devlet tarafından ücretinin ödenmeyeceği söylendi. Vaxıgrip Tetra Aşı’sı ise öncelikli hastalarda Sağlık Uygulama Tebliği’nde yeri var. Bu aşı dün itibariyle baktığımızda Reçetem Sistemi’nde hekim tarafından yazıldığı takdirde ödeniyordu. Fakat bugün baktığımız zaman aşının pasife alındığını gördük. Bununla ilgili Türk Eczacılar Birliği, Sağlık Bakanlığı ve SGK ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu aşının ödeme kapsamında olmadığı ancak reçetesiz de alınamadığını bildirdi. Firma yetkilileri ise yetkililerle görüşerek yakın zamanda açıklama yapacağını duyurdu. Bizler de şuan hastalarımızla yüz yüze geliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aynı zamanda aşı sayısı da kısıtlı. Örneğin benim eczaneme 3 tane aşı geldi. Bu sorun hem vatandaşı hem de bizleri mağdur ediyor. Bir an önce çözülmesi için gerekli adımlar atılmalı” dedi.