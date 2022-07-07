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Alanya'da Doktorlar İş Bıraktı!

Dün Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor Ekrem Karakaya’nın bir hastası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Alanya’daki meslektaşları da iş bırakma eylemi yaptı. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde protesto gerçekleştiren doktorlar poliklinik hizmeti vermedi

GÜNDEM 07.07.2022, 12:35 Meliha Yılmaz
Alanya'da Doktorlar İş Bıraktı!

Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın ardından bugün yurdun dört bir köşesinde doktorlar iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi önünde protesto gösterisi yapan doktorlar can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek yetkililerin acil önlem alınmasını istedi. Doktorların iş bırakma eyleminden habersiz olan çok sayıda hasta ise poliklinik hizmeti alamadan hastaneden ayrılmak zorunda kaldılar.

Doktor Ekrem Karakaya kimdir?

Karakaya'yı öğrencilik günlerinden tanıyan ve bir dönem aynı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Mustafa Demirel, AA muhabirine, akrabası da olan meslektaşı Ekrem Karakaya'nın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemlerde kendisinin başhekim olarak görev yaptığı Develi Devlet Hastanesi'nde gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

"EKREM PIRLANTA GİBİ ÇOCUKTU"

Ekrem Karakaya'nın idealist bir doktor olduğunu ifade eden Demirel, "Ekrem, ikinci, üçüncü sınıftan itibaren mesleğini iyi yapabilmek için gönüllü olarak nöbetlere kalmak istedi. İnsanlığa hizmet edebilmek için tıp fakültesinin başından itibaren ömrünü insanlığa adadı. Ekrem, pırlanta gibi bir çocuktu. Karıncayı bile incitmeyen, masum bir insandı. Görev şehidi oldu." dedi.

Demirel, "Ekrem, hastaya bağırmayı bir kenara bırak, yüksek sesle konuşmayan, gülerken bile yüksek sesli gülmeyen, çok nazik, beyefendi birisiydi. Bazı insanların fotoğraflarından anlarsınız, pırıl pırıl bir çocuktu." ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİMİZ KALDIRMIYOR"

Ekrem Karakaya'nın Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki evinde site yöneticisi olan İbrahim Alıç da üzüntü içinde olduklarını belirtti.

Karakaya'nın geride iki kız çocuğu ve gözü yaşlı eş bıraktığını dile getiren Alıç, şunları kaydetti:

"Bu yapılan hunharca olan bir şey, yüreğimiz kaldırmıyor. İnşallah bu son olsun, bir daha olmaması için, elimizden gelen gayret neyse, vatandaş olarak, millet olarak yardımcı olalım. Genç yaşta görevine aşık, düzgün bir insan. Aileye ne yapılması gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Konuşmak çok zor. Rabbim inşallah mükafatını cennette versin."

Karakaya'nın üst kat komşusu Yahya Özüdoğru da Karakaya ile yaklaşık 1,5 yıldır aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

"GERİDE BİR EŞ, İKİ ÇOCUK BIRAKTI"

Karakaya'nın dost canlısı, güzel bir insan olduğunu, yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyduklarını dile getiren Özüdoğru, "Can kurtarma eğitimi almış bir insanın böyle canice katledilmesi bizi derinden üzdü. Geride bir eş, iki çocuk bıraktı. Acımız büyük, güzel bir insanı, güzel bir komşuyu kaybettik. Çok üzgünüz, sözün bittiği yerdeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah, görev şehidi olarak öbür tarafta ağırlasın. Geride kalanlara Allah sabırlar versin." diye konuştu.

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