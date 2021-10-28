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Alanya'da Cumhuriyetin 98. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri başladı.

GÜNDEM 28.10.2021, 21:30 YEDİ GÜN HABER-2-
Alanya'da Cumhuriyetin 98. yıl coşkusu

Alanya’da Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Resul Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda, dernek başkanları, siyasiler ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Cuma günü saat 09.15’da Kaymakamlık makamında tebrik programı ve 98. yıl etkinlikleri ile devam edecek.

RESMİ TÖREN RIHTIMDA GERÇEKLEŞECEK

Cumhuriyetin 98. yıl kapsamındaki resmi tören Alanya Rıhtım Şelale önünde saat 10.00’da başlayacak. Protokol tarafından halkın bayramının kutlanması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günün anlam önemini belirten konuşmaların ardından, öğrencilerin halk oyunları ile 98. Yıl kutlamaları devam edecek.

ÖNCE FENER ALAYI SONRA KONSER

Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi’nin düzenlediği Cumhuriyetin 98. Yılı etkinlikleri kapsamında saat 19.30’daki Fener Alayı’nın ardından saat 20.30’da Alanya Belediye Sarayı arkasında Cumhuriyet kutlamaları başlayacak. Kutlama programı saat 21.00’da ise ünlü sanatçı Demet Akalın konseri ile devam edecek.

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