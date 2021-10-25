Flaş HaberÜnlü turizmcinin acı günü
Alanya'da bir genç kazada yaşamını yitirdi
Dün sabaha karşı Manavgat'ta meydana gelen motosiklet kazası sonucu 20 yaşındaki Alanyalı genç Emre Uslu hayatını kaybetti.
GÜNDEM 25.10.2021, 20:18 YEDİ GÜN HABER-2-
Güzelbağ Mahallesi’nin tanınmış ailelerinden Ramazan Uslu’nun torunu, Konaklı’nın tanınmış esnaflarından Halil Uslu’nun oğlu Emre Uslu dün gece sabaha karşı Manavgat’ta meydana gelen motosiklet kazası sonrası ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan bir hastaneye götürülen, Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 yaşında hayatını kaybetti. Uslu’nun yakın bir zamanda askere gideceği ve bu nedenle muayene olmak için o saatte yola çıkarak Alanya’ya doğru geldiği öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelbağ Mezarlığı’na defnedildi.
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