Alanya'da bir genç kazada yaşamını yitirdi

Güzelbağ Mahallesi’nin tanınmış ailelerinden Ramazan Uslu’nun torunu, Konaklı’nın tanınmış esnaflarından Halil Uslu’nun oğlu Emre Uslu dün gece sabaha karşı Manavgat’ta meydana gelen motosiklet kazası sonrası ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından bölgede bulunan bir hastaneye götürülen, Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 yaşında hayatını kaybetti. Uslu’nun yakın bir zamanda askere gideceği ve bu nedenle muayene olmak için o saatte yola çıkarak Alanya’ya doğru geldiği öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güzelbağ Mezarlığı’na defnedildi.